مسلسل يوتيرن الحلقة 15.. محمود حافظ يتهجم على ريهام حجاج في منزلها

بدأت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 15، بمهاجمة محمود حافظ لـ ريهام حجاج«يارا» في منزلها، وقام بتهديدها وقيد يديها ليتمكن من التقطا صور لها ولغرفة نومها كما طلب منه أيمن القيسوني «يوسف» زوج «يارا» ليتكمن من اتهامها بالخيانة وتسقط قضية الخلع التي رفعتها عليه.

أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 15

وفي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 15 بطولة ريهام حجاج، دخلت نورهان الزوجة الثانية لـ توفيق عبدالحميد «الدكتور حاتم» إلى غرفة العمليات بعد أن أجهضها محمود حجازي شقيق ريهام حجاج «يارا»، لكي يمنع حملها مرة أخرى.

صدمة توفيق عبدالحميد من محمود حجازي

وتوالت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 15، بسقوط توفيق عبدالحميد «دكتور حاتم» على الأرض بعد ما علم أن ابنه محمود حجازي هو السبب في إجهاض طفله من نورهان، خاصة بعد أن اعترف ابنه بنفسه عما بدر منه، وهو ما أثار الغضب في قلب «الدكتور حاتم».

وفي نهاية مسلسل يوتيرن الحلقة 15، ذهب محمود حافظ «شوقي» إلى مكتب أيمن القيسوني «يوسف» زوج ريهام حجاج، ليخبره بآخر تفاصيل خطتهما في اتهام زوجته بالخيانة، وأخبره بأن يرسل الفيديوهات والصور التي التقطها في غرفة نومها، لكي يقوم بتركبيها بشكل لائق، ليكون ذلك دليلا واضحا على خيانتها.