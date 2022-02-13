أحمد فهمي يكشف تفاصيل تصوير بوستر فيلم «مستر إكس»: «عربيتي»

كشف الفنان أحمد فهمي كواليس بوستر فيلم «مستر إكس» الذي نشره عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، والذي صممه يوسف عادل، إذ استخدم «فهمي» سيارته الشخصية في تصوير البوستر، موضحًا أنَّه يعتبر البوستر مختلفًا عن بوسترات الأفلام الكوميدية المعتادة.

وقال أحمد فهمي في لقاء مع برنامج «ET بالعربي» إنَّ البوستر الذي طرحه للفيلم «مبدئي»، على أن يطرح البوستر الرسمي بعد انتهاء تصوير الفيلم، المقرر عرضه في السينمات في صيف 2022، قائلا: «نتابع التحضيرات الخاصة بالفيلم، لم يتم الاستقرار على أبطال العمل بشكل نهائي وسيتم الكشف عنهم بعد تعاقدهم رسميا خلال الفترة المقبلة».

وأكّد أنَّ فيلم «مستر إكس» مختلف عن أي عمل كوميدي آخر، قائلا: «الفيلم كله مختلف وأتمنى الناس تشوف الفيلم بالجهد المبذول فيه، هو من إخراج أحمد رشيد إنتاج أحمد السبكي، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي وأحمد عبدالوهاب، وقصة أماني التونسي».

أحمد فهمي يكشف كواليس تصوير بوستر فيلم «مستر إكس»

أحمد فهمي ومصمم البوسترات يوسف عادل يكشفون لـ ET بالعربي تفاصيل بوستر فيلم أحمد الجديد "مستر إكس".. "العربية اللي في الصورة عربيتي ولسه في بوستر رسمي هينزل قبل الفيلم"https://t.co/KTUXEwwU8a #ET_بالعربي pic.twitter.com/av8bUDPRR1 — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 13, 2022

مصمم بوستر «مستر إكس» عن الاستعانة بسيارة أحمد فهمي: لم يكن مخطط لها

ومن جانبه، روى مصمم البوسترات يوسف عادل كواليس تصوير بوستر فيلم «مستر إكس»، قائلا: «تصوير سيارة أحمد فهمي في البوستر لم يكن مخطط لها، ولكن عندما شاهدناها أعجبنا بها خاصة أنها من طراز عتيق، ثم فكرنا أن نستعين بها بالتصوير، وأخذنا أكثر من زاوية وبالفعل خرج البوستر بهذا الشكل».

ويظهر أحمد فهمي في بوستر الفيلم وهو يجلس على سيارة حمراء وحوله 5 فتيات يتوجهن نحو بأسلحة ولكن لم تظهر ملامحهن جيدًا.