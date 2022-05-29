«مدبولي» عن استراتيجية الصناعة التكاملية مع الأردن والإمارات: انطلقت شرارتها من مصر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفاصيل إطلاق استراتيجية الصناعة التكاملية بين الإمارات ومصر والأردن.

وأشار رئيس الوزراء، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، إلى أن فكرة هذه الاستراتيجية التي تم توقيعها اليوم كاستراتيجية الصناعة التكاملية بين الدول الثلاث، انطلقت شرارتها أثناء الاجتماع الهام جدًا الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية وشقيقيه جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، في القاهرة في شهر رمضان الماضي.

نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية

وأضاف «مدبولي» أن النقاشات والتوجيه من القيادات الثلاث، أكد أنه لا بد أنه في ضوء الأزمة العالمية الكبرى غير المسبوقة التي تعتبر أسوأ أزمة مر بها العالم على مدار الثمانين أو مائة عام الماضية، التي أعطت ملامح مهمة جدًا بضرورة أن يكون هناك نوع من التكامل والشراكة، ما بين الدول التي تربطها صلات وعلاقات قوية جدًا، ومن بينها مصر والأردن والإمارات، بحيث أن يكون هناك بقدر الإمكان، نوع من التكامل والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والأساسية اللي بيطلبها شعوب هذه الدول.