روسيا: واشنطن تسحب احتياطيات الحبوب من أوكرانيا مقابل الأسلحة

اتهمت الخارجية الروسية الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تُسبب أزمة غذائية في أوكرانيا بمحاولاتها حرمان أوكرانيا من احتياطات الحبوب وسحبها من هناك مقابل الأسلحة الأمريكية، وذلك حسبما ذكرت العربية في نبأ عاجل.

روسيا: شحنة الحبوب المحولة لأوروبا كانت مخصصة للشرق الأوسط وأفريقيا

وكشفت روسيا كذلك عن أن واشنطن والاتحاد الأوروبي حوَّلا 20 مليون طن حبوب أوكرانية إلى أوروبا، مشيرة إلى أن شحنة الحبوب التي تم تحويلها إلى أوروبا مؤخرا كانت مخصصة للشرق الأوسط وأفريقيا، بحسبما نقلت العربية.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد قالت في وقت سابق اليوم، إن واشنطن نفسها تثير حدوث أزمة غذائية في أوكرانيا، إذ تحاول سحب احتياطيات الحبوب من هناك، وبالتالي حرمان أوكرانيا منها، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

زاخاروفا: الأمريكيون يثيرون أزمة غذائية في أوكرانيا بحرمانها من احتياطيات الحبوب

وأشارت زاخاروفا إلى أن بيان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 10 مايو الجاري، حول الحاجة لإيجاد فرص لسحب 20 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا، تزامن مع توقيع قانون الإعارة والتأجير الأوكراني، (الذي يسمح بمنح أسلحة على نحو عاجل لأوكرانيا) واتضح أن كييف ستدفع ثمن الأسلحة الأمريكية بالقمح، معتبرة أن الأمريكيين أنفسهم يثيرون أزمة غذائية في أوكرانيا من خلال حرمانها من احتياطياتها من الحبوب.

وتأتي هذه التصريحات الروسية في مقابل اتهامات وجهها الغرب لروسيا، على مدار الأيام الماضية، بأنها تسببت في أزمة غذاء عالمية، وأنها لا تسمح بخروج السفن المحملة بالقمح الأوكراني في البحر الأسود.

وكان الرئيس الروسي فلايديمير بوتين قد أكد في وقت سابق اليوم، خلال اتصال ثلاثي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، استعداد روسيا للمساعدة في تصدير الحبوب الأوكرانية بلا قيود، وهي التصريحات التي جاءت بعد إعلان روسيا أمس عن فتح ممرات آمنة لخروج السفن من أوكرانيا.