روسيا: مهمتنا في أوكرانيا قد تستمر 10 سنوات وإعلان النصر بحلول الخريف

كشف مسؤول روسي رفيع في «مجلس الدوما» أن مهمة نزع سلاح أوكرانيا قد تستغرق 10 سنوات، فيما نقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مقرب من الكرملين أن روسيا تكثف عملياتها العسكرية من أجل إعلان نصر عسكري خلال شهور قليلة من الآن، وتحديدا بحلول فصل الخريف المقبل.

نزع سلاح أوكرانيا

وقال فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة مجلس الدوما لتنمية المجتمع المدني، إن نزع سلاح أوكرانيا، وهو أحد الأهداف التي أعلنت عنها روسيا من عمليتها العسكرية في أوكرانيا، قد يستغرق 5 - 10 سنوات، ولا يحق لأحد التدخل في أمور الجيش الروسي وتسريع عمليته الخاصة، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف: قد تستغرق عملية نزع السلاح من أوكرانيا من 5 إلى 10 سنوات، واليوم من الواضح أن هناك رغبة في حل مشكلة دونباس بالكامل، والإمكانيات المتاحة تسمح بذلك، وليست هناك حاجة لإجراء أي تسريع للعملية في المستقبل المنظور، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم.

وفي الوقت الذي أكد فيه المسؤول الروسي على أن الجيش الروسي يجب أن يواصل سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دون تدخل، إلا أنه أشار إلى أنه في المناطق التي هُزمت فيها القوى الأوكرانية المتطرفة، من الضروري تقديم المساعدة لتشكيل سلطات محلية هناك، واستعادة البنية التحتية، وخلق الظروف لوجود حضاري للسكان.

كل شيء سينتهي بحلول الخريف

وفي سياقل متصل، كشفت منصة «ميدوزا» الإعلامية المستقلة في روسيا، أن كبار مسؤولي البلاد يبدون تمسكا بالانتصار في الحرب الدائرة بـ أوكرانيا، ويعملون على تكثيف التحركات العسكرية على الأرض بهدف إعلان نصر عسكري خلال أشهر، من الآن، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وحسبما نقلت «ميدوزا» عن مصادر لم تذكر اسمها، فإن المسؤولين الروس ما زالوا يناقشون إمكانية الهجوم مجددا على العاصمة الأوكرانية كييف، وربما أيضا تجاوز ذلك إلى تصعيد على نطاق أوسع وأشمل.

وقالت منصة «ميدوزا»، نقلا عن مسؤول قالت إنه مقرب من الكرملين، فإن موسكو عازمة على أن يكون كل شيء قد انتهى بحلول الخريف المقبل، مشيرة إلى أن الكرملين كان يعتبر السيطرة على دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا، بمثابة الحد الأدنى المطلوب عسكريا لإعلان النصر.