«كييف»: بيلاروسيا لا تجري أي عمليات نشطة بالقرب من أوكرانيا

أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية في العاصمة الأوكرانية، أوليكسي كوليبا، إن بيلاروسيا لا تجري أي عمليات نشطة بالقرب من أوكرانيا في المنطقة المتاخمة لمنطقة كييف، وفقا لما ذكرته وكالة الأوكرانية.

ليتوانيون يجمعون 4.7 مليون دولار لشراء طائرة مسيرة لـ أوكرانيا

ونظم مئات الليتوانيين، حملة لشراء طائرة مسيرة من طراز «بيرقدار تي بي يو» لـ أوكرانيا لاستخدامها في الحرب ضد روسيا، وأطلقت قناة «لايسفيس» التلفزيونية الإلكترونية الحملة، مشيرة إلى جمع 5 ملايين يورو «4.7 مليون دولار» في 3 أيام ونصف فقط لشراء الطائرة.

من جانبه، أوضح سفير أوكرانيا في ليتوانيا بيشتا بيترو، لـ «لايسفيس»، أنه أمر غير مسبوق ولا يصدق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

قوات روسيا تفكك 11300 لغم في «دونيتسك» و«لوجانسك»

وفككت القوات الروسية، 11300 لغم من مخلفات النازيين والقوات الأوكرانية في جمهوريتي «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين، فيما نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لمدفع «مالكا» الروسي ذاتي الحركة، أثناء استهدافه مواقع عسكرية أوكرانية بقذائف شديدة الانفجار من مسافة تصل إلى 40 كيلومترا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي ألمانيا، ندد العديد من نواب برلمان البلاد «بوندستاج» بتصريحات المسؤول في وزارة الدفاع، زيمتي ميلر حول الموقف الموحد لحكومة بلاده والحلفاء من حلف شمال الأطلسي «الناتو» بعدم تزويد «كييف» بمركبات قتال ودبابات على النمط الغربي.

نائب ألماني: هناك فوضى حقيقية في وزارة الدفاع بقيادة كريستين لامبرخت

وقال النائب في «بوندستاج»، يوهان وادرفول، إن مثل هذه الكلمات تؤدي إلى فضيحة حقيقية، مضيفا في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، إن هناك فوضى حقيقية في وزارة الدفاع بقيادة كريستين لامبرخت.

وأشار وادرفول، إلى أن يمكن أن ينطق بها إما شخص غير كفء أو شخص جاهل، فيما نفى وزيرا دفاع التشيك يانا تشيرنوخوفا وسلوفاكيا، ياروسلاف ناد، هذه المعلومات.

من جانبه، قال سفير موسكو لدى لندن، أندريه كيلين، إن بلاده لا تنوي استخدام أسلحة نووية تكتيكية في الحرب «الروسية الأوكرانية»، مشيرا في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» البريطانية إلى أن هذه الأسلحة لا تستخدم في هذه المواقف إطلاقا.

نائب أوكراني سابق: زيلينسكي قد يرغب قريبا في اللجوء إلى روسيا

بدوره، نصح نائب أوكراني سابق، يدعى «إليا كيفا»، رئيس البلاد السابق بيترو بوروشينكو الذي حاول الهرب إلى بولندا أن يطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اللجوء السياسي إلى روسيا، مشيرا عبر «تليجرام»، إلى أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قد يرغب قريبا في اللجوء إلى روسيا.

بدورها،رفضت «تل أبيب»، الموافقة على طلب أمريكي بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدبابات، وقال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن «واشنطن» طلبت من إسرائيل السماح لـ برلين بتزويد «كييف» بصواريخ مضادة للدبابات، تم صنعها في ألمانيا من خلال ترخيص إسرائيلي، وفقا لما ذكره موقع «واللا» الإسرائيلي.