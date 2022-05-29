«مدبولي»: نرحب بانضمام أي دولة عربية لاستراتيجية الصناعة التكاملية

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن ترحيبه الشديد لانضمام أي دولة عربية شقيقة لاستراتيجية الصناعة التكاملية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الاتفاق بين الثلاث دول كان إعلان البداية فقط، مضيفًا: «نرحب بشدة بدخول دول أخرى وشركاء أخرى في هذه المجالات، زي ما قولنا هدفنا تحقيق نوع من التكامل والاستفادة من المزايا النسبية لدولنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي لدولنا».

اختيار 5 قطاعات في الاستراتيجية كمرحلة أولى

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه يرحب بكل تأكيد بكل أشقائنا من دول عربية عديدة أن تدخل معهم في تلك الاستراتيجية التكاملية في هذه المرحلة وأن تشارك معهم، مشيرًا إلى أنه تم اختيار 5 قطاعات في الاستراتيجية كمرحلة أولى فقط طبقًا للأولويات، «دائما وقت الاختيار يوضع معايير فنية كيف نحدد الأولويات لهذه القطاعات، وبناء على تلك المعايير الفنية تم اختيار خمس قطاعات على رأسهم السلع الغذائية».

المعايير الفنية شملت البنية الأساسية والعمالة

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن المعايير الفنية شملت البنية الأساسية والعمالة والحاجة لهذه الدول لهذه الصناعات، وسهولة ويسر وسرعة تنميتها «كل ده ساعدنا أن احنا نختار تلك القطاعات كحزمة أولى ولكن سيكون هناك حزم أخرى، محددين ثلاث مراحل لعملية التنمية اللي احنا النهاردة تم الإعلان عنها وهي إطلاق الحزمة الأولى والمرحلة الأولى».