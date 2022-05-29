منسق مسار العائلة المقدسة: دخلوا من الشمال الشرقي للبلاد.. عبروا بـ5 نقاط

قال المهندس عادل الجندي، المنسق الوطني لمسار العائلة المقدسة، إن العائلة المقدسة عندما دخلت إلى مصر اتجهت إلى الشمال الشرقي للبلاد، وعبرت خلال 5 نقاط، أولها منطقة شرق بورسعيد، وهي المنطقة التي تم تطويرها وتنميتها حاليا، و3 مناطق أخرى في دلتا مصر، ليستكملوا طريقهم بمنطقة المطرية شرق القاهرة، وهي المنطقة التي جرى تطويرها بالمنطقة السكنية المجاورة لها.

الجندي: خلال الرحلة عبروا بـ4 أديرة

أضاف «الجندي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، المذاع على فضائية «DMC»، أنه في أعقاب ذلك، فقد عبرت العائلة المقدسة من منطقة المعادي، ثم استكملوا رحلتهم إلى وادي النطرون، وخلال تلك الرحلة عبروا بـ4 أديرة هي الأكبر على مستوى العالم، ليستكملوا طريقهم إلى محافظة المنيا، «سيتم افتتاح ما جرى تطويره بالمحافظة قريبا، ومنها إلى محافظة أسيوط».

واستطرد: «عناصر التطوير الرئيسية ستشمل طرق الوصول إلى الموقع، وكل المواقع تم تأهيلها وتطويرها لضمان طريق سلس وسهل ومريح، مع الاهتمام بالعناصر الجمالية ووضع يافطات مضيئة، وكان من أهم عناصر التطوير توفير دورات مياه سياحية، وهو عنصر في منتهي الأهمية، خاصة وأن السائحين المستهدفين سيكونوا من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة».

ضمان وجود مناطق للوصول السياحي

وأوضح أنه قد جرى ضمان وجود مناطق للوصول السياحي بنقاط استقبال يتفاعل فيها الحجاج مع ذوي الحرف اليدوية، حيث يستهدف المشروع السائحين وتواصل المجتمع المحلي معهم لتحقيق عائد مباشر للمجتمع المحلي الذي سيعبروا فيه.

وتابع: «المشروع في بدايته تم بها الدعاية بعدما تم الإعلان عنه منذ سنوات، وكانت الدول المستهدفه له أمريكا الاتينية وشرق أوروبا وأندونسيا، وتم دعوتهم للحضور وإطلاق الافتتاح، ومنذ بداية 2015 دعونا قيادات الفاتيكان إلى مصر، وجاء أحدهم ليقول أنه جاء ليحج إلى مصر، ومنها تم وضع الطريق ضمن مسار الحج الكاثوليكي العالمي».