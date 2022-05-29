«السياحة والآثار»: مسار العائلة المقدسة يضم 25 نقطة.. «افتتحنا 4 منها»

قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية، بوزارة السياحة والآثار، إن إحياء مسار العائلة المقدسة له أكثر من غرض واتجاه طبقًا لرؤية مصر 2030، والتي تتم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتابعة دائمة من رئيس الوزراء ومباشرة للأعمال من وزير السياحة.

وأوضح «طلعت»، أن المسار المقدس له مكانة دينية عالية جدًا، فهو مزار سياحي مهم للسياحة الخارجية والسياحة الداخلية للمسلمين والأقباط، إضافة لكونه مشروع متكامل للتنمية الحضارية، من خلال تنمية أماكن النقاط التي شرفت بمرور العائلة المقدسة بها.

مسار العائلة المقدسة يشمل 25 مكانا

وأضاف «طلعت»، في مكالمة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن مسار العائلة المقدسة يتكون من 25 نقطة ومكانا تبدأ من الشرق من العريش والفرما وتنتشر في الدلتا حتى جنوب مصر بمحافظة أسيوط، مشيرًا إلى أنه بالفعل تم افتتاح 4 نقاط منها، وأن كل النقط يتم العمل بها بالتوازي، أي أن جميع الأماكن المعنية تُجرى أعمال التطوير فيها في نفس التوقيت.

ولفت إلى تضافر جهود وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار والشق السياحي في الوزارة مع التنمية المحلية لتحقيق التنمية العمرانية، والقيام بأعمال الطرق والإضاءة والخدمات وغيرها.

عودة النفع على سكان المنطقة المطورة

وأوضح رئيس قطاع الآثار الاسلامية والقبطية واليهودية بوزارة السياحة والآثار، أن أعمال التطوير تشمل خدمات ومرافق وتوحيد عمراني، وهو ما يعود بالنفع على سكان هذه المناطق، لافتًا إلى أن أعمال التطوير تعتبر جزء من خطة الدولة للتنمية الحضارية وملحقا بها صندوق خاص هو صندوق التنمية الحضارية.

وذكر «طلعت» أمثلة لتضافر جهود الدولة، مثل كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب بسمنود، وهي كنيسة أثرية، وهي ضمن نقط المسار، حيث قامت وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار بالإشراف على ترميم الكنيسة، والتي افتتحت بالفعل عام 2016، وعندما تم التوجيه لأعمال التطوير لنقط المسار جميعًا، قامت وزارة التنمية المحلية مع محافظة الغربية بأعمال تطوير وارتقاء عمراني للمنطقة المحيطة بالكنيسة ذاتها.

وأشار إلى أن الكنيسة توجد في شارع بين ميدانيين، وهذا الشارع كان سوق شعبي بسيط، ولايصلح لاستقدام الزيارات والسياح لهذه المنطقة قبل عملية التطوير، لذلك شملت أعمال التطوير مرافق الشارع وتوحيد لافتات المحلات التجارية وتجميل الميدانيين المجاورين، وتم افتتاح هذه المنطقة في يناير 2021، ونفس الأمر تم في تل بسطة التي يوجد بها البئر المقدس وكذلك منطقة دير السيدة العذراء في سخا.

وأشار «طلعت» إلى الدور المهم الذي تقوم به هيئة تنشيط السياحة في تسويق مسار العائلة المقدسة في كل المؤتمرات داخل مصر وخارجها، لافتًا إلى أن نقاط مسار العائلة المقدسة التي تم افتتاحها بدأت في استقبال الزوار حسب الحركة السياحية الوافدة.