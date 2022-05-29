رئيس الوزراء: المواطن لم يشعر بأي نقص في أي سلعة.. لدينا احتياطي 6 أشهر

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استراتيجية الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مؤكدًا أنه كانت هناك رؤية ثاقبة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ سنوات، أي من قبل حدوث هذه الأزمة، إذ أن «السيسي» وضع هدفًا للحكومة فيما يخص السلع الأساسية التي تحتاجها الدولة المصرية، بأنه لابد أن يكون لدينا دائمًا مخزون استراتيجي يكفي ما بين 4 لـ 6 أشهر، على الأقل من كل سلعة.

لدينا احتياطي استراتيجي من كافة السلع الرئيسية

وأضاف «مدبولي»، خلال حوار خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أنه بالفعل نجحت الحكومة في تحقيق هذا الأمر، فأصبح لدينا احتياطي استراتيجي من كافة السلع الرئيسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام وكذلك جميع أنواع الدواجن واللحوم، وكافة السلع التي يحتاجها المواطن المصري بصورة أساسية،: «أصبح لدينا الاحتياطي وما زال، وبأكد على أننا نعمل على الحفاظ على هذا الأمر بالرغم من الأزمة الحادة، لكن نحافظ على الاحتياطي».

لا يوجد أي نقص في السلع

وتابع رئيس مجلس الوزراء: « نعمل على الحفاظ على أن يكون الاحتياطي ما بين 4 لـ 6 أشهر، عشان كده لما جات الأزمة، تم توفير السلع من خلال المخزون الاستراتيجي لدينا، والمواطن المصري لم يشعر للحظة بنقص أي سلعة من السلع، ويمكن كنا بنشوف في دول العالم المتقدم قبل النامي، أن أماكن بيع السلع لم يكن متوفر فيها السلع، لكن في مصر حتى هذه اللحظة لا يوجد أي نقص في السلع».