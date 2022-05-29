رئيس الوزراء: لدينا احتياطي مالي يسمح بالتدخل في الأزمات الطارئة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أسعار السلع زادت وارتفعت بكل تأكيد كون كل أسعار المواد الخام ومدخلات الإنتاج وتكاليف الشحن ارتفعت أسعارها، «كل شيء زاد»، لكن الدولة المصرية كانت حريصة للغاية على البعد الاجتماعي، وبالتالي لم تحمل الزيادة الحقيقية في السعر على المواطن، بالعكس، تم إطلاق استراتيجية بأن الدولة تمتص الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار، ويتم تحميل الجزء الأقل على المواطن، مؤكدًا أنه في التخطيط للموازنة الجديدة، أن يكون لدينا احتياطي مالي يسمح لنا بالتدخل في الأزمات الطارئة.

هناك احتياطي مالي يسمح بالتدخل في الأزمات الطارئة

وأضاف «مدبولي»، خلال حواره على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن هذا الأمر ساعد الدولة كثيرًا خلال جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، إذ كان هناك احتياطي مالي يسمح بالتدخل في الأزمات الطارئة، وأيضًا في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فتم تخصيص احتياطي 130 مليار جنيه من أجل أن تساعدنا في استيعاب جزء من هذه الزيادة في الأسعار مثل القمح والوقود والسلع الاستراتيجية، «ناخدها على عاتقنا ونمرر الجزء اليسير على المواطن المصري».