عاجل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية كفن عين شمس لـ24 يوليو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الأحد، محاكمة 34 متهما من أفراد وأنصار عائلة الميرغني، في قضية «فيديو الكفن» بعين شمس، لجلسة 24 يوليو لتقديم لاب توب على الهيئة الوطنية للإعلام.

وكانت النيابة العامة، تسلمت تحريات المباحث النهائية بشأن واقعة فيديو «الكفن» بمنطقة عين شمس، وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات، من بينها الخطف والبلطجة واستعراض القوة، مؤكدة أن المتهمين ألقوا الرعب في نفوس الضحايا وأجبروهم بذلك على التنازل عن المحضرين المحررين بشأن واقعتي الشجار بالمركب والخطف، فحاول وسطاء الصلح بينهم مرة أخرى حتى اتفق الطرفان على تحديد يوم 9 من شهر مايو الجاري لعمل الصلح بين الطرفين.

المتهمون أشهروا أسلحة نارية

في 9 مايو، وبناء على اتفاق الوسطاء المعنيين للصلح بين الطرفين، توجه المجني عليهم الثلاثة، رفقة وسطاء، إلى مسكن المتهمين، ففوجئوا فوْر وصولهم بإشهار المتهمين وآخرين معهم أسلحة نارية وبيضاء في وجوههم، واقتيادهم من السيارة التي كانوا يستقلونها إلى نحو مسكنهم وتهديدهم بإيذائهم، وقبل إدخالهم المسكن أَحضر المتهمون ثلاثة أكفان وأجبروا المجني عليهم على حملها وتقديمها إلى ثلاثة من المتهمين ممن كانوا طرفا في الشجار الواقع بالمركب سلفًا، وصوروهم أثناء ذلك بقصد إهانتهم واستعراض القوة والسطوة عليهم، كما تعدوا عليهم بالسب والتهديد بالقتل والإيذاء وأرغموهم على تقبيل يدي وقدمي والدة المتهمين المقدمة الأكفان إليهم.

تهديد بالقتل

أكدت التحريات، أن المتهمين أشهروا في وجوه المجني عليهم مرة أخرى بنادق آلية وخرطوش ومسدسا وهددوهم بالقتل، وأطلقوا سراحهم بعد فترة من احتجازهم نزولًا على طلب أحد الوسطاء.

وإثر ذلك جرى تداول مقطع مصور تضمن تقديم المجني عليهم الأكفان للمتهمين، بعدما نشره أحد أفراد عائلتهم، تنكيلًا بالمجني عليهم، فرصدته إدارة البيان بمكتب النائب العام، وبالعرض أمر بسرعة التحقيق في الواقعة.