مدبولي: الإصلاح الاقتصادي مكننا من الصمود والاستمرار في المرحلة الحالية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الأزمة الروسية – الأوكرانية مؤثرة جدًا على مستوى العالم، ودول العالم أجمع تتأثر بها وتتحدث عنها، كما أن صندوق النقد الدولي قال في تصريح الأسبوع الماضي إن الأزمة الروسية الأوكرانية تُعد أسوأ أزمة يمر بها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، كما أن الدولة المصرية صرحت بهذا الأمر قبل صندوق النقد الدولي كونها تعي هذا الموضوع جيدًا، لكن مع التخطيط الجيد والتوجيهات والمتابعة المستمرة من القيادة السياسية، فمصر قادرة على تجاوز هذه الأزمة.

لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث خلال شهر من الآن

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن الاقتصاد المصري القوي وإجراءات الإصلاح الاقتصادي مكنت الدولة أن تكون قادرة على الصمود والاستمرار في هذه المرحلة، وتوجد نقاشات بين كل قيادات العالم حول تلك الأزمة، ولا أحد يستطيع أن يتنبأ بما سيحدث في خلال شهر من الآن، وبالتالي الحكومات من اليوم مطالبة أن تتعامل مع الأزمة وفق عملية الصمود والبقاء والاستقرار، وهو ما نقوم به حاليا كحكومة مصرية وهو البحث عن كيفية تأمين كل احتياجات المواطن المصري.