هنا الزاهد تكشف عن شخصيتها في فيلم بحبك

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عبر خاصية ask على ستوري موقع الفيديوهات والصور إنستجرام، عن الشخصية التي تجسِّدها ضمن أحداث فيلم عيد الأضحى «بحبك» أمام تامر حسني.

وقالت هنا الزاهد في الإجابة على أحد متابعيها، إن أكثر الشخصيات التي أثرت فيها على مدار مشوارها الفني شخصية هند الرويعي في مسلسل أنا وهي، وشخصية حبيبته التي تجسدها خلال فيلم بحبك المقرر عرضه في موسم عيد الفطر، حيث تنشأ بينها وبين تامر حسني، بطل الفيلم، قصة حب تتخللها عدد من الصعوبات والمواقف الكوميدية.

هنا الزاهد تحتفل بنهاية تصوير فيلم بحبك

احتفلت الفنانة هنا الزاهد، منذ أيام عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بانتهاء تصوير فيلم «بحبك»، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، ونشرت صورة تجمعها بالفنان تامر حسني، وعلقت عليها: «فركش فيلم بحبك…قريبا إن شاء الله يعجبكم».

فيلم «بحبك» من تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، وبطولة عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، وهدى المفتي، وحمدي الميرغني، وأحمد عزمي، ومدحت إسماعيل الشهير بـ«مدحت تيخا».

هنا الزاهد في رمضان 2022

وظهرت الفنانة هنا الزاهد في رمضان 2022، حيث ظهرت في السباق الرمضاني 2022، كضيف شرف في الحلقة الأخيرة من مسلسل «مكتوب عليا»، وكان ظهور هنا في الدقائق الأخيرة من نهاية المسلسل، حيث مشهد جمعها بالفنان أكرم حسني بعد خروجه من المستشفى، تبدي خلاله الإعجاب به، بسبب تبرعه لوالدته بالدم رغم أنه مريض قلب وعرض حياته للموت، ليتفاعل معها «جلجل» أكرم حسني وتشتعل الغيرة في زوجته «رقية» آيتن عامر.