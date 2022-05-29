هنا الزاهد تتحدث عن علاقتها بطليقة أحمد فهمي.. والأخيرة ترد: بحبك

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن طبيعة علاقتها بمنة حسين فهمي طليقة الفنان أحمد فهمي، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام».

هنا الزاهد تتحدث عن منة فهمي

وتحدثت هنا الزاهد عن منة فهمي، بعد سؤال وجهه أحد متابعيها لها عبر خاصية «الاستوري» حين قال: «بتحبي منة حسين فهمي؟»، لترد عليه قائلة: «قابلتها مرة واحدة في حياتي، وكانت جميلة أوي ولذيذة وعلى طول بقينا صحاب وعملنا فولو لبعض، وكانت دايما بتسأل على مامتي وهي عيانة».

وقامت منة فهمي بمشاركة «الاستوري» عبر حسابها على «انستجرام»، وعلقت عليها قائلة: «حبيبة قلبي يا هنا بحبك أوي».

هنا الزاهد تتحدث عن أكثر الشخصيات تأثيرا بها

كما ذكرت «هنا» أن أكثر شخصية أثرت فيها هي «هند الرويعي» التي جسدتها ضمن أحداث مسلسل «أنا وهي» مع الفنان أحمد حاتم، قائلة: «حبيت أوي شخصية هند في مسلسل أنا وهي، وكمان شخصية «حبيبة» اللي هتشفوها في فيلم «بحبك» في عيد الأضحى إن شاء الله».

هنا الزاهد تنتهي من تصوير فيلم بحبك

يذكر أن «زاهد» انتهت الأيام الماضية من تصوير المشاهد الأخيرة في فيلم «بحبك»، الذي تشارك في بطولته بجوار الفنان تامر حسني في أول تعاون فني بينهما، ومن المقرر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى المقبل 2022.

وأعلنت الانتهاء من التصوير عبر حسابها على «انستجرام»، حين نشرت صورة تجمعها بالفنان تامر حسني وعلقت عليها قائلة: «فركش فيلم بحبك، قريبا إن شاء الله يعجبكم».

أبطال فيلم «بحبك»

يشارك في بطولة فيلم «بحبك» برفقة هنا وتامر حسني كل من: هدى المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخة، عاليا راشد، والعمل من تأليف وإخراج تامر حسني، وهو من إنتاج حسام حسني.