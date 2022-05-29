أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بأسوان.. ورابط النتيجة برقم الجلوس والاسم

اعتمد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، اليوم الأحد، نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، وقد بلغت نسبة بالمحافظة 76.12%، بينما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية المهنية 68.8%، كما اعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين وبلغت نسبة النجاح بها 100%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع 66.7%.

أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الإعدادية بأسوان

وقام عبد الكريم لطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بعرض النتيجة لأوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان، فور اعتمادها من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وحصل 17 طالبا وطالبة على الدرجة النهائية في الشهادة الإعدادية بأسوان، حيث حصلوا على الدرجات النهائية 280 درجة، وجاءت أسمائهم كالتالي:

هاجر يوسف محمد علي من مركز كوم أمبو

منة محمود محمد موسى من مركز إدفو

عبدالله موسى أمين محمد من مركز إدفو

آسيا محمود سعد حنفي من مركز إدفو

هدى عبد الناصر محمود عبده من مركز أسوان

محمد أحمد دهب مرسي شيكون من مركز أسوان

فاطمة عبد الرحمن عبد الجليل من مركز إدفو

ساندي روماني نسيم صليب من مركز إدفو

آية محمد عبد المقصود يسن من مركز أسوان

إيمان حسب الله محمد نور الهدى من مركز أسوان

حبيبة إسماعيل عبد المتعال عبد الكريم من مركز أسوان

تسنيم محمد عبد الغني أحمد علي من مركز أسوان

عائشة رجب عبد الباقي مكي من مركز أسوان

أحمد نصر الله أحمد محمود من مركز أسوان

أسماء خالد شحات عبده من مركز أسوان

فاطمة علي محمد عبد الله من مركز أسوان

وبسملة محمود أحمد محمد من مركز أسوان

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان 2022 برقم الجلوس والاسم

كما تم الإعلان عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان 2022 برقم الجلوس والاسم، لمعرفة نتيجة الطلبة.

ويتم الدخول على راتبط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان 2022 برقم الجلوس والاسم، من خلال الضغط على الرابط المخصص (اضغط هنا)، ثم كتابة الاسم ورقم الجلوس للحصول على النتيجة.