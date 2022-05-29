طفل يجري من «الجاردات» لالتقاط صورة مع رامي جمال «فيديو»

نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، فيديو طريفا لطفل يجري من الحرس حوله ويصعد على المسرح لالتقاط صورة مع رامي.

حوار بين رامي جمال والطفل

وتضمَّن الفيديو حوارا مع رامي جمال والطفل حيث سأل رامي «انت عارف اسمي لو جاوبت هديك 100 جنيه»، ليرد الطفل «عمر صبري»، ومازحه رامي قائلا «جدعنة مني هسيبك واقف معايا دقيقة».

وعلق رامي جمال على الفيديو قائلا: «آدم جرى من الجاردات علشان يعرف يطلع يتصور معايا وأنا واثق إنه مش عارف اسمي وسألته وكانت كما توقعت».

وأحيا رامي جمال الجمعة الماضي، حفلا ناجحا في دلتا مارينا حمل الحفل شعار كامل العدد.

رامي جمال ينتهي من ألبومه الجديد

وأعلن الفنان رامي جمال منتصف مايو، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»، الانتهاء من تنفيذ ألبومه الجديد المقرر طرحه الفترة المقبلة، باستثناء 3 أغنيات في انتظار وضع صوته عليهم ليكون الألبوم جاهزا للطرح.

ونشر صورة له وعلق عليها قائلًا: «خلصت تنفيذ ألبومي فاضل وضع صوتي على 3 أغاني ويتم تسليمه لشركتنا الغالية وبعدها تحديد خطة النزول».