قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز المنشاة في سوهاج

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز المنشاة، والجاري به تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» والتي شارك بها مسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي حيث تضم القافلة خدمات قراءة وفحص العدادات وتحليل مياه الشرب وخدمة العملاء والشكاوى والكسح مجانًا للأهالي.

التواصل بين المواطنين وشركة المياه

قال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إن الهدف من القافلة المائية تحقيق التواصل مع المواطنين بأنحاء المحافظة كافة.

لقاء شعبي

وقالت أسماء سهيل مدير إدارة التوعية والتثقيف بمياه سوهاج، إنه يصاحب القافلة المائية مجموعة أنشطة للتوعية تشمل لقاء شعبي لرجال وعمد ومشايخ ومسؤولي القرية وندوة للسيدات ومباراة كرة قدم بين فريقين من القرية وورشة سباكة لتعليم السيدات كيفية صيانة الأدوات المنزلية، هذا بالإضافة إلى حملات طرق أبواب واستطلاعات رأي للمواطنين لتوعيتهم بقضايا المياه وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

«مياه سوهاج» تستطلع أراء المواطنين بجرجا حول جودة الخدمات

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج استطلاعًا للرأي بمدينة جرجا، عن مدى رضا العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة، إذ أجرت 150 مقابلة بالأماكن العامة ومنازل المواطنين، بالإضافة لـ50 مشتركا من أهالي مدينة جرجا عبر الهاتف، وذلك عن مدى جودة خدمات مياه الشرب والالتزام في قراءة العدادات ومدى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.