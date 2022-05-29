الإمارات تعلن تسجيل 3 حالات جديدة بمرض جدري القرود

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القرود في الدولة، بالتزامن مع الرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأوضحت الصحة الإماراتية، أن جدري القرود مرض فيروسي معد، إلا أن سبل انتشاره محدودة مقارنة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أبرز طرق انتقال العدوى من إنسان لآخر عن طريق ملامسة سوائل الجسم والرذاذ التنفسي وملامسة الآفات الجلدية لشخص مصاب وتلامس الأسطح الملوثة بسوائل المصاب أو عن طريق المشيمة من الأم الحامل لجنينها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات.

جدري القرود مرض فيروسي معد

وطالبت الصحة الإماراتية، المواطنين بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية الصحية كافة وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات، وتجنب السلوكيات غير الآمنة وغير الصحية.

وأكدت أن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لمواجهة الأوبئة والأمراض المعدية كافة.

دليل وطني موحد للتعامل مع المصابين

وأشارت إلى أن كافة الجهات الصحية بالدولة تعتمد دليلا وطنيا موحدا للتعامل مع المصابين والمخالطين بجدري القرود، يشمل عزل المصابين تماما في المستشفيات إلى حين تعافيهم وحجر المخالطين اللصيقين فترة لا تقل عن 21 يوما في المنزل ومراقبة حالتهم الصحية، مع ضمان التزامهم بالحجر المنزلي.

وطالبت المواطنين بضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر عن الجهات الصحية

أول إصابة في الإمارات جرى الإعلان عنها الثلاثاء الماضي

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات، الثلاثاء الماضي، رصد أول إصابة بجدري القرود لزائرة من منطقة غرب إفريقيا، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

والثلاثاء الماضى جرى رصد أول حالة إصابة بجدري القرود في الإمارات لسيدة تبلغ من العمر 29 عام زائرة للدولة من غرب إفريقيا