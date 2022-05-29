السيطرة على حريق نشب في مخزن مطعم بالإسكندرية بسبب ماس كهربائي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع، مساء اليوم الأحد، بمخزن مطعم شهير بمنطقة محطة الرمل، وذلك دون حدوث إصابات.

تفاصيل حريق مخزن مطعم بالإسكندرية

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العطارين يفيد نشوب حريق بمحل في شارع حسن فضالي من شارع شكور في محطة الرمل.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بمخزن تابع لمطعم فول بسبب ماس كهربائي، دون وجود أي إصابات.

السيطرة على حريق مطعم

ومن جانبها، قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن الحريق اندلع في الغلايات ما أدى إلى نشوب النيران بالمخزن، وأسفر عن تلفيات في الواجهة والجدران فقط.

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية، إنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وتحرر محضر عن الواقعة بقسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.