وكيل تعليم الإسكندرية تتفقد امتحانات الدبلومات والتعليم الأساسي

تفقَّدت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم السبت، عدداً من لجان النظام والمراقبة لامتحانات الفصل الدراسي الثاني لإتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2021/ 2022، بالإضافة إلى متابعة امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنوعياتها المختلفة.

المراجعة الدقيقة أكثر من مرة لأوراق إجابة الطلاب

بدأت وكيل تعليم الإسكندرية جولتها التفقدية بمتابعة أعمال لجنة النظام والمراقبة بإدارة المنتزه التعليمية، بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية العسكرية، وذلك بحضور شريف فتحي، مدير عام الإدارة، وإبراهيم التهامي، رئيس لجنة النظام والمراقبة.

كما قامت بمتابعة لجنة النظام والمراقبة بإدارة شرق الإسكندرية، بمدرسة الشهيد شريف محمد عمر الإعدادية للبنات، بحضور حنان ريحان، رئيس اللجنة، وأكّدت على ضرورة المراجعة الدقيقة أكثر من مرة لأوراق إجابة الطلاب، والتأكد من تصحيح جميع الجزئيات بالورقة الامتحانية، ومراجعة جمع الدرجات وعمليات الرصد، وذلك لضمان تكافؤ الفرص وحصول الطلاب على حقوقهم كاملة.

الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

وأشادت «فتحي» بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أقرّتها وزارة الصحة والسكان، بالالتزام بتطهير وتعقيم مقر اللجنة، ومراعاة التباعد الاجتماعي بخفض عدد أعضاء العاملين بحجرات اللجنة، ونشر ملصقات التوعية، واستخدام الكواشف الحرارية، وتنظيم دخول وخروج الأعضاء من أكثر من بوابة بمواعيد وأزمنة متباينة.

وبدأت امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في 21 مايو الجاري، واستمرت لمدة ستة أيام، حيث أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم يوم 26 من الشهر الجاري.

متابعة امتحانات الدبلومات الفنية

من ناحية أخرى، قامت أمل حسان، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية بمدرسة سموحة التجارية، بإدارة شرق، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين.

وانطلقت امتحانات الدبلومات الفنية النظرية بنوعياتها المختلفة (زراعي، وصناعي، وتجاري، وفندقي، ومزدوج، ومهني) صباح اليوم السبت، وتستمر حتى 9 يونيو المقبل، وتستكمل بعدها الامتحانات العملية والمعملية بالمدارس الفنية والمنشآت التدريبية والشراكات، حيث استقبلت 92 لجنة بالإدارات التعليمية بالإسكندرية مايزيد على 28 ألف طالب من الطلاب المتقدمين للامتحانات، كما قام مشرفو الاستراحات بمتابعة استراحات إدارتي شرق ووسط الإسكندرية.