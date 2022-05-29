خادم الحرمين الشريفين يصدر 14 أمرا ملكيا

أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، عددًا من الأوامر الملكية في السعودية، بلغت أربعة عشر أمرًا ملكيًا شملت التالي وفقًا لوكالة الأنباء السعودية:

إعفاء وتعيين عدد من المسؤولين

1- إعفاء الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء من منصبه، وتعيين فهد بن عبدالرحمن بن داحس الجلاجل، بدلًا منه.

2- تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ بالإضافة إلى عمله.

3- إعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

4-تعيين عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

5- إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه.

6- تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

7- تعيين المهندس طارق بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفارس مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

8- تعيين نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة.

9 - تعيين حمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

10- تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن الكنهل مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.

11- تعيين أحمد بن عبدالعزيز بن إبراهيم العيسى مديراً عاماً للمباحث العامة بالمرتبة الممتازة.

12- يرقى اللواء الركن نايف بن ماجد بن سعود آل سعود إلى رتبة فريق ركن.

13- يرقى اللواء محمد بن عبدالله البسامي إلى رتبة فريق، ويعين مديراً للأمن العام.

14- تعيين عبدالرحمن بن سليمان السياري عضواً في مجلس الشورى.

تعيين المهندس خالد بن محمد بن عبدالرحمن السالم، رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير، وإعفاء عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية من منصبه.

تعيين الحربي سفيراً لدى الصين

كما تم تعيين عادل بن أحمد الجبير مبعوثاً لشؤون المناخ، بالإضافة إلى عمله كوزير دولة للشؤون الخارجية، وعبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية بالمرتبة الممتازة.

إلى جانب إعفاء بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعد وزير التجارة من منصبه، وتعيينه مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

ونصت الأوامر الملكية أيضاً على تعيين الدكتور نجم بن عبدالله الزيد نائباً لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وحمود بن بداح المريخي مستشاراً بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.