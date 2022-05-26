السعودية: البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين تدعم أمن المملكة

أطلقت المملكة العربية السعودية البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني والتي أطلقت عليها اسم «حصين»، وقالت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بالمملكة، إن الهدف من إنشاء البوابة الوطنية حصين هو العمل على الارتقاء بمنظومة وآلية الخدمات السيبرانية، والعمل على إدارتها بشكل أفضل وكذلك تقديم الحلول المناسبة بما يدعم الجهات الوطنية بالمملكة.

البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين مقوم أساسي للمملكة

وقال محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، حول إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين، أن تدشين البوابة أصبح أمراً ضرورياً ومقوماً أساسياً من أساسيات حماية البنية التحتية للمملكة، خاصة أن هذا المجال يشهد تطوراً كبيراً وسريعاً مع الوقت، خاصة في ظل التطور السريع أيضاً الذي تشهده الهجمات السيبرانية.

وأضاف المحافظ أن البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين سوف تجعل المملكة جاهزة ومستعدة وقادرة في الوقت ذاته على التعامل مع المتغيرات الجديدة التي يشملها هذا القطاع، كما يمكنها أيضاً من التعامل مع المتغيرات الجديدة والمتطورة يوماً بعد يوم من أجل حماية الأصول والممتلكات الخاصة بالمملكة.

وأكد المحافظ أن البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين، تأتي ضمن الجهود المبذولة في حماية البنية التحتية الوطنية من أجل الوصول إلى فضاء سيبراني موثوق وآمن، موضحا أن البوابة سوف تستهدف خدماتها ما يقرب من 400 جهة وطنية بحلول نهاية 2022.

4 منصات أساسية

وأكدت الهيئة أن البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني حصين تضم في مرحلتها الأولى 4 منصات أساسية، وهي مشاركة المعلومات، فحص الملفات والروابط، إدارة الالتزام، توثيق البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن الهدف من منصة مشاركة المعلومات يكون تقديم معلومات استقصائية حالية عن التهديدات سواء المحلية أوالعالمية بهدف مساعدة الجهات على اتخاذ الإجراءات الاستباقية.

وأوضح المحافظ أن منصة إدارة الالتزام تمكن مستخدمها من معرفة وقياس مستوى التزام الجهات الوطنية بمتطلبات وضوابط الأمن السيبراني التي تصدرها الهيئة، بينما تعمل منصة توثيق البريد الإلكتروني على توثيق أسماء نطاقات البريد الإلكتروني للجهات الوطنية من أجل حمايتها من السرقة أو الانتحال، بينما تقدّم منصة فحص الملفات والروابط تحليلاً آمنا للملفات والروابط في بيئة معزولة.