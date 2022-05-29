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محمود مسلم

رئيس الوزراء يصل إلى القاهرة عائدا من العاصمة الإماراتية أبوظبي

كتب:

محمد مجدي
08:19 م | الأحد 29 مايو 2022
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، عائدًا من العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى.

وعقد رئيس الوزراء، خلال زيارته لأبوظبي، عدة لقاءات مع كبار المسئولين الإماراتيين، كما شارك في فعاليات الاجتماع الثلاثي، الذي شهد إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية؛ بهدف تعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.