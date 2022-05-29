رئيس الوزراء: مصر ستشهد اكتفاء ذاتيا من المنتجات البترولية في 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تعمل على ترشيد النفط التقليدي من خلال منظومات متعددة وكثيرة للغاية، مثل برنامج إحلال السيارات والمركبات التي تعتمد على السولار والبنزين بأن تعتمد على الغاز الطبيعي من أجل تقليل فاتورة الاستيراد، كون هذه الفاتورة تضاعفت على مصر الفترة الأخيرة، فبعد أن كان سعر برميل البترول 60 دولارا، أصبح بـ120، كما أن مصر لديها احتياجات سنوية يُقدر تقريبًا بـ 100 مليون برميل بترول.

مدبولي: سنظل نستورد الزيت الخام

وأضاف «مدبولي»، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن العام المقبل 2023 سيشهد اكتفاء مصر الذاتي من المنتجات البترولية، «بمعنى أننا لن نحتاج إلى استيراد منتجات مرة أخرى زي البنزين أو السولار، لأن هيكون لدينا القدرات الكاملة على تصنيعها في مصر، ولكن سنظل نستورد الزيت الخام، وكلفته تبقى أقل وهذا جزء من عملية الترشيد».

حوافز ضخمة لبرنامج توطين سيارات الكهرباء والغاز الطبيعي

وتابع رئيس الحكومة: «مع هذا الموضوع وضعنا حوافز ضخمة جدًا لبرنامج توطين سيارات الكهرباء والغاز الطبيعي، توطين هذه السيارات سيساهم في تقليل فاتورة الاعتماد على النفط التقليدي، ونفس الشيء لمحطات الكهرباء، مصر أطلقت برنامج ضخم للغاية للطاقة الجديدة والمتجددة و22% من الطاقة المنتجة في مصر هي طاقة جديدة ومتجددة، لكن البرنامج بتاعنا 2035 أن نصل لـ 45% ونقترب من الـ 50% وده برنامج طموح عشان نقلل من اعتمادنا على استيراد النفط».