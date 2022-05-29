التعليم تعلن قيمة استخراج الشهادة الإعدادية للتقديم للثانوية 2022

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، قيمة طبع وتحرير الشهادة الدراسية العامة للشهادة الإعدادية، وهو مبلغ 50 جنيها عند استلام الطالب لإخطار الدرجات، لافتا إلى رفع القيمة المالية لمراجعة كراسات إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم لامتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي لتصبح 35 جنيها بدلاً من 20 جنيها للمادة، للتناسب مع أسعار الأوراق والأحبار المستخدمة دون المساس بنسب التوزيع الخاصة بتلك المستحقات.

الرسوم خاصة بتحصيل مقابل طبع وتحرير الشهادة الدراسية لعام 2021-2022

وأضاف «سلومة» في خطاب رسمي للمديريات والإدارات التعليمية، بأن هذه التعليمات خاصة بتحصیل مقابل طبع وتحرير الشهادة الدراسية العامة للعام الدراسي 2021-2022، نظرا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للدور الأول وطباعة إخطار درجات حتى يتمكن الطلاب الناجحون من التقديم للمدارس الثانوية بنوعياتها المختلفة وذلك لحين صدور الاستمارة.

المؤمنة.

التكلفة حددها القرار الوزاري رقم 146

ونوه إلى أن التكلفة محددة طبقا للقرار الوزاري رقم 146 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر 2020 بشأن قيمة دمغة وتكلفة طبع وتحرير الشهادات الدراسية وتعديل قيمة الرسم الإضافي الوارد بتاريخ 31 يوليو 2021، والذي ينص على أن المبلغ المطلوب تحصيله لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 50 جنيها.