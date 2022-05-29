تعليم الجيزة تبدأ تلقى تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية لمدة أسبوعين

بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، قبل قليل، تلقي طلبات التظلم في نتائج الشهادة الإعدادية 2022، مشيرة إلى أن التظلمات تقدم ورقياً في الإدارات التعليمية المختلفة بالمحافظة، مقابل دفع 35 جنيها رسوم لكل مادة، وفي حالة حصول الطالب على أي درجات يسترد المبلغ الذي سدده.

خطوات تظلمات طلاب الشهادة الإعدادية

1- يذهب طالب الصف الثالث الإعدادي إلى الإدارة التعليمية التابع لها بمحافظة الجيزة.

2- يتسلم من شؤون الطلاب نموذجا يدون فيه المواد التي يريد التظلم فيها.

3- يسدد الرسوم المقررة وهي 35 جنيها للمادة الواحدة.

4- يأخذ أصل إيصال السداد والنموذج يقدمه للكنترول.

5- يطلع الطالب على صورة من ورقة إجابته في الامتحان.

6- في حال وجود سؤال غير مصحح يجري تسجيله في الكنترول.

7- تحديد موعد للموجهين الأوائل لمراجعة التظلمات.

8- في حال حصول الطالب على درجات زيادة يخبر بها الكنترول شؤون الطلاب في الإدارة التعليمية وعلى أساسها يحصل الطالب على الدرجة.

كيفية عمل تظلم في نتيجة الشهادة الإعدادية

وحددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كيفية عمل تظلم في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022، بعد إعلانها، مؤكدة أن رابط النتيجة متاح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس وتشمل جميع المواد وتكون الدرجة الكلية من 140 على أن تجري إضافتها لدرجة الطالب التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول.

طرق الحصول على نتيجة الإعدادية بالجيزة 2022

1- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.

2- كتابة رقم الجلوس.

3- الضغط على زر «بحث».

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل الكنترولات

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إن المديرية قامت بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، داخل الكنترولات، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، أثناء إطلاع طلاب الشهادة الإعدادية على تظلمات نتيجة الصف الثالث الإعدادي.