«الأرصاد» تكشف سبب ارتفاع درجات الحرارة.. وتوجه نصائح للمواطنين

قال الدكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة في جميع المحافظات، يرجع سببها لمنخفض السودان، والذي يصل إلى مصر في فصل الربيع.

تأثير منخفض السودان ظهر ملحوظا على محافظات الصعيد

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن تأثير منخفض السودان كان ملحوظا على محافظات جنوب الصعيد، خاصة « قنا، الأقصر، أسوان والوادي الجديد»، وكانت تصل درجات الحرارة فيها لـ40 درجة.

وتابع: «امتداد تأثيره للمناطق الشمالية من البلاد مثل القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية تسبب بالفعل خلال الـ48 ساعة الماضيين والـ24 ساعة المقبلين إلى ارتفاعات ملحوظة في درجات الحرارة، إذ وصلت درجات الحرارة العظمى على القاهرة لـ38 درجة مئوية في الظل، ونتوقع أن تستمر الموجة غدا».

ذروة ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة

وأوضح أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة ستكون غدا، ثم ستقل تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة، مضيفا: «بقدر الإمكان لا يجب التعرض لأشعة الشمس الطويلة، لأن درجة الحرارة المتوقعة في كافة محافظات الجمهورية تكون مقُاسة في الظل وفقا لشروط هيئات الأرصاد».

وأشار إلى أن قياس درجات الحرارة تحت أشعة الشمس تتوقف على عده عوامل، منها مدة التعرض لأشعة الشمس ووقت السطوع».