الأرصاد تحذّر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. و3 محافظات تسجل أكثر من 40 درجة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تشهد البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة العظمى والصغرى على الأنحاء كافة، ليسود طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، ومحافظات والوجه البحري وجنوب سيناء، ومحافظات جنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وكشفت الأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى السواحل الغربية للبلاد، خاصة مدينة السلوم.

وأكدت الأرصاد الجوية، أنّ هناك 8 مدن على مستوى الجمهورية، تصل فيها درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، وتتجاوزها في مدن أخرى، وذلك في محافظات جنوب البلاد، كما يلي:

مدن تسجل 40 درجة مئوية وأكثر

أسيوط 40 23

سوهاج 40 24

قنا 40 25

الأقصر 41 25

أسوان 42 26

إدفو 42 26

أبو سمبل 40 26

الوادي الجديد 40 25

ووجّهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح والإرشادات لاتباعها اليوم، مع ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على مدن الجمهورية، وهي كما يلي:

نصائح الأرصاد لموجة ارتفاع الحرارة

- الإكثار من تناول المياه والسوائل والعصائر لمنع الجسم من التعرض للجفاف.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في فترات الذورة من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

- حال الخروج من المنزل احرص على ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة.

درجات الحرارة اليوم الأحد

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 29-5-2022 في مصر على النحو التالي:

القاهرة 37 23

الاسكندرية 32 21

وادي النطرون 36 21

طنطا 37 21

شبين الكوم 37 23

دمنهور 36 21

بلطيم 32 21

مطروح 33 20

السلوم 37 21

سيوة 40 21

بورسعيد 31 21

دمياط 29 20

الزقازيق 37 23

المنصورة 37 22

الإسماعيلية 38 22

السويس 37 22

العريش 32 20

رفح 31 19

رأس سدر 37 21

نخل 36 16

نويبع 36 24

طابا 35 21

كاترين 31 14

الطور 33 24

شرم الشيخ 37 26

الغردقة 37 26

مرسى علم 35 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 24

أسيوط 39 23

شلاتين 35 25

أبو رماد 34 24

حلايب 32 26

رأس حدربة 32 25