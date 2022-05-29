المطرب مسلم يغني «مين كان سبب» لأول مرة في ساقية الصاوي.. السبت

يحيي المطرب مسلم، حفلا غنائيا جديدا في ساقية الصاوي، يوم السبت 4 يونيو المقبل، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفترة الماضية من خلال أغانيه وحفلاته الماضية، ومن المقرر أن يغني خلال الحفل أغنية «مين كان سبب» لأول مرة.

وروج الفنان مسلم للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر بوستر للحفل، وعلق عليه قائلًا: «مستنيكم في ساقية الصاوي -الزمالك يوم السبت الجاي هنغني مع بعض مين كان سبب لأول مره بعد ماتنزل».

مسلم يحقق مشاهدات عديدة بأغانيه الجديدة

وحقق مسلم نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد أن قام بطرح عدد من الأغاني التي حصدت تفاعل عدد كبير من الجمهور، وحققت مشاهدات عديدة، منها أغنية «مابهتمش» وهي الأغنيه الترويجية لفيلم «فارس» بطولة الفنان أحمد زاهر والذي يعرض الفترة الحالية في دور العرض السينمائية، وحققت الأغنية مليون ونصف مشاهدة عبر موقع «اليوتيوب» خلال 3 أسابيع.

بالإضافة إلى طرحه أغنية «مابهربش» وهي الأغنية الرسمية لفيلم شمس، وحققت الأغنية 13 مليون مشاهدة خلال شهرين من طرحها عبر موقع «اليوتيوب».

أغنية اتنسيت تحقق 265 مليون مشاهدة

وكانت أغنية «اتنسيت» السبب الرئيسي في ظهور مسلم وشهرته، فهي الأغنية الرسمية لفيلم «عروستي» للفنانين أحمد حاتم وجميلة عوض، وحصدت الأغنية 265 مليون مشاهدة.

وكشف خلال حواره في برنامج «معكم» أنه بدأ كتابة كلمات الأغنية منذ عام 2014، وظل يكتبها حتى عام 2019، وعندما أرسل إليه المخرج إيهاب سرجاني ليشارك بصوته في الفيلم أرسل إليه 3 أغنيات منها أغنية «اتنسيت»، كما أشار أنه لم يتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته الأغنية.