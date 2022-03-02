مسرح الزمالك يشهد أولى حفلات مسلم 11 مارس الجاري

يشهد مسرح الزمالك أولى الحفلات الغنائية لمطرب المهرجانات مسلم، الذي يطل على جمهوره بالقاهرة في السابعة مساء الجمعة 11 مارس.

ويحتفل مسلم مع محبيه في الزمالك بالنجاح الجماهيري الكبير الذي رافق أغنيته الشهيرة «خطر ياللي سيرتي تعباك»، التي كسرت حاجز الـ91 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

تفاصيل حفل مسلم

كما يقدم مسلم العرض الحي الأول لأجدد أغنياته «يا أصفر»، بصحبة نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة، مع خطفه مسامع الجمهور بتوليفة من أشهر أغنياته؛ منها صنع في مصر وأنا غلط وأنت صح وممنوع الاقتراب.

ويستهل مسلم بإطلالته الغنائية موسم حفلات شهر مارس في مسرح الزمالك، بعدما شهد انتعاشة غنائية خلال فبراير، بحفلات نجم المهرجانات عنبة والمطربة مرام وفرق الدور الأول وبلاك تيما وستروبيري سوينج وسعد العود، في إطار رسالة المسرح الذي يهدف لتقديم كافة الأذواق الموسيقية للجمهور في شكل حفلات متنوعة الألوان بين الطرب وموسيقى الأندرجراوند.

كلمات أغنية يا أصفر

وطرح مسلم، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان «يا أصفر» مع عبد الباسط حمودة، وقالت كلمات الأغنية: «ظروفي أسوأ باينلي عليها هتكلم عايشها في شقة روحي يا عيني مكبوتة لا بأكل لقمة طول الوقت متسمم اه ومن الموت بسيب أبوابي مفتوحة.. كرامتي تعز على نفسي وبالجامد ويغور قدامها أي واحد وبعده dirnk هتفرقوني وايه يعنى ماهوش فارق وهل وجودكو زودلي رصيد في البنك.. بعون الله بطالها لحد ما ابطلها انا الاسم اللي عاش فيكوا بيكهرب معاكوا لحد ما إللي في نفسه في حاجة يحضرها وما ادراك ياض من لسعه العقرب».