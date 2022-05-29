جامع: استراتيجية التكامل مع الأردن والإمارات ستخلو من «البيروقراطية»

كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، مدى أهمية استراتيجية الصناعة التكاملية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيرة إلى أن مصر تربطها علاقات تاريخية واقتصادية عميقة مع البلدين الشقيقين، والهدف من تلك الاستراتيجية تحقيق نوع من التكامل بين الدول في عدد من القطاعات؛ بهدف توفير الأيدي العاملة وتقليل الواردات، فضلًا عن تعظيم الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو في الدول الثلاثة.

الاستراتيجية كانت بتوجيهات من السيسي منذ شهر رمضان الماضي

وأضافت «جامع»، خلال مداخلة هاتفية في «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على «صدى البلد»، أن تلك الاستراتيجية كانت بتوجيهات من الرئيس السيسي منذ شهر رمضان الماضي، ومن هذا التوقيت كان يتم العمل ليلًا ونهارًا للوقوف على مبادئ هذه الشراكة، فضلًا عن حضور ورشة عمل في الإمارات، وتم الاتفاق على عدة قطاعات ومجالات يتم التعاون فيها كمرحلة أولى وهي الأسمدة، والبتروكيماويات، والغزل والنسيج، والأدوية، والصناعات الغذائية.

القضاء على البيروقراطية أثناء تنفيذ تلك الاستراتيجية

وأشارت وزيرة الصناعة والتجارة، إلى أن هناك توجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالقضاء على البيروقراطية أثناء تنفيذ تلك الاستراتيجية، فالشراكة لكي يتم تفعليها بالشكل الأمثل لابد أن ننتهج نهجًا غير تقليدي، فضلًا عن لجنة تم تشكيلها للثلاث الدول ينبثق منها لجنة تنفيذية وتتابع العمل بشكل يومي ويعرض على رئيس الوزراء، موضحة أنه يتم العمل على تبادل الخبرات بين مصر والإمارات والأردن تجاريا وصناعيا، فضلًا عن أن لدينا الأراضي الصناعية والحوافز للمستثمرين لجذب الاستثمار.