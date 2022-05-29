مسيرات للأعلام الفلسطينية في القدس وجنين ردا على «الإسرائيلية»

خرجت مسيرة للأعلام الفلسطينية في القدس المحتلة، مساء اليوم، ردا على مسيرة الأعلام الإسرائيلية التي ينظمها المستوطنون، وخرج عشرات الفلسطينيين بمسيرة للأعلام الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

ونصبت قوات الاحتلال السواتر الحديدية في منطقة باب العامود، بعد ظهر اليوم الأحد، وانتشرت قواتها في أحياء مدينة القدس المحتلة بشكل مكثّف، وأفرغت محيط منطقة باب العامود من وجود الفلسطينيين لتأمين مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

اعتقال 50 فلسطينيا على الأقل

واعتقلت قوات الاحتلال 50 مواطنا على الأقل، بينهم نساء وأطفال، من القدس ومحيط منطقة باب العامود ومن داخل أحياء البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

وارتفعت الإصابات بين الفلسطينيين لـ79 خلال اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأحد، بالتزامن مع انطلاق مسيرة الأعلام الإسرائيلية الاستفزازية.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في القدس بأن طواقمه تعاملت مع 79 إصابة، واحدة بالرصاص الحي، والبقية بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسقوط في محيط وداخل البلدة القديمة، حيث تم نقل 28 إصابة للمستشفى، وجرى علاج باقي الإصابات ميدانيا.

ونوهت إلى أن شرطة الاحتلال اعتدت بالضرب على طواقمها في محيط باب العامود، خلال محاولتهم الوصول لإحدى الإصابات، مشيرة إلى أنها فتحت مستشفى ميدانيا في مركز الإسعاف بحي الصوانة للتعامل مع الإصابات.

مسيرات أعلام فلسطينية في قرى وبلدات جنين إسنادا للقدس

وفي سياق متصل، نظمت حركة فتح بإقليم جنين، والقوى الوطنية والإسلامية في المحافظة، مساء اليوم الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية دعما وإسنادا للقدس المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرات التي جابت شوارع وأحياء يعبد، وعرابة، وقباطية، وسيلة الظهر، ومدينة جنين، الأعلام الفلسطينية، ولافتات منددة باقتحام المستوطنين لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورددوا عبارات داعمة ومساندة للمواطنين فى القدس، ومنددة بالصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث فيها، ودعوا إلى رص الصفوف والوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال ومستوطنيه.

و اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد.

مستوطنون يجددون اعتداءاتهم على الشيخ جراح وسلوان

وجدد مستوطنون اعتداءاتهم على بيوت أهالي حي الشيخ جراح وسلوان بالقدس المحتلة، بينما اندلعت مواجهات في بلدة الطور.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا القسم الغربي من حي الشيخ جراح بحماية قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص "المطاطي" واعتدت على الأهالي بالهراوات وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، اعتدى عدد من المستوطنين على منازل المواطنين في وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وحاول أحدهم دعس شاب بالمكان.

219 إصابة خلال المواجهات بمحيط نابلس

وأفادت مصادر محلية بأن مواجهات اندلعت في بلدة الطور شرق القدس المحتلة.

فيما ارتفعت الإصابات خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بمحيط مدينة نابلس لـ219 إصابة

واندلعت مواجهات قرب حاجز حوارة العسكري وبلدة بيتا جنوب نابلس، قبل انطلاق مسيرة أعلام دعت لها حركة فتح، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت.