«الشوربجي»: لا زيادة في أسعار الصحف والمجلات.. وفتحنا الإعارة بين المؤسسات القومية

قال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إنه لا زيادة لأسعار الصحف والمجلات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية من أجل إتاحة الفرصة للقاريء ووصول الرسالة الصحفية له، لافتا إلى أنه تم كتابة كل الأصول الثابتة للمؤسسات الصحفية وإرسالها لكل مؤسسة وبدأت الهيئة الاستثمار بالفعل.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه تم الموافقة على إنشاء نادٍ رياضي لمؤسسة الأهرام، لافتا إلى أنه يجب إيجاد أوجه أخرى للاستثمار من أجل الحفاظ على الصحافة.

المؤسسات لا تبنى بالكلام

وأضاف «الشوربجي»، خلال استضافته في برنامج «لقاء خاص»، مع الإعلامي أحمد الطاهري، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، مساء اليوم الأحد، أن المؤسسات لا تبنى بالكلام ولكن يجب العمل ويكفي الكلام والخلافات لأن هناك تحديات وصعوبة ويجب التكاتف للعبور من هذه المحنة، مبينا أنه يدعم الحوار وليس الاختلاف وسيكون هذا الهدف هو الدولة المصرية، موضحًا أنه بعد 2011 لم يكن هناك دولة لكن بعد 2013 تم بناء دولة على أسس قوية وإلغاء فكرة حجر الأساس، إذ أن الصحافة القومية لها دور كبير في إنجاح بناء الدولة، مؤكدا أنه تم وضع خطة عمل محتوى ويتم مراجعتها من أجل وضعها لرئيس التحرير مع محاولة ابتكار معها.

ترقية الصحفيين

وأوضح أن الجماعة تهاجم الدولة المصرية عندما تسير على المسار الصحيح وتظهر النتائج الإيجابية وهذه النتائج تحققت بعد أن سارت المؤسسات في الطريق الصح، متابعًا: «أنا عامل 120 دورة تدريبية وفي صحفيين كويسين جدا، العلاقة بين الهيئة ونقابة الصحفيين في تنسيق بينا والمجلس الأعلى للإعلام، ولما جينا عملنا اللايحة الإدارية الموحدة لجميع المؤسسات، من حق الصحفي نعمله ترقية بعد عدد سنوات معينة يعني ممكن تبقى حاجة شرفية مش شرط مال، أتاحنا النقل والإعارة بين المؤسسات القومية وحصل ده بالفعل، الإصدار قائم ولم يغلق ولكن تم دمجه، والسنة الجاية هحتفل بالعيد 91 للكواكب ولن يتم الإغلاق».