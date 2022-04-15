أحمد الطاهري: مكانة مصر محفوظة لامتلاكها القوتين الصلبة والناعمة

سلطت حلقة اليوم من برنامج «كلام محترم»، المذاع على إذاعة «راديو 90 90»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، اليوم الجمعة، على مفهوم القوة الذكية.

القوة الناعمة لا تقتصر على الثقافة والفنون

وقال أحمد الطاهري إن العالم مر بثورات مختلفة، مثل الثورة الصناعية ثم الثورة التكنولوجية مع اكتشاف الإنترنت، ثم ثورة الاتصالات ثم ما يمكن تسميته بثورة المعرفة ومع التطور كان من الطبيعي أن أدبيات القوة في السياسة الدولية تتطور وتنتج مفهوم جديد وهو القوة الذكية أو «سمارت باور».

وأضاف الطاهري أن القوة الذكية هي الجمع ما بين القوة الصلبة أي القدرات العسكرية إضافة إلى القوة الناعمة والتي تتمدد أدواتها، بمعنى أنها لا تقتصر فقط على الإعلام والثقافة والفنون، ولكن تمتد أيضا للتأثير التكنولوجي والاقتصاد ودور وقدرته على التأثير.

وأفاد بأنه ليس كل ما يمتلك القوة الصلبة يمتلك القوة الناعمة، وليس كل ما يمتلك القوة الناعمة يمتلك القوة الصلبة، ويكفي أن تنظر حولك، لذلك مصر مكانتها دائما محفوظة في كل زمان ومكان لأنها تمتلك القوة الصلبة والناعمة، والتي دائما تتحارب بسببها.

مفهوة القوة الذكية حاليا

ولفت إلى أن القوة الذكية هي اليوم المفهوم المتماشي مع التوازنات السياسية لعالم اليوم وشكل الصراع الدولي، والقوة الصلبة هي أساس لبقاء الدول، كما أن القوة الناعمة تجعل الآخرين يخضعون لإرادتك طوعا، لكن القوة الذكية هي توظيف العنصرين في تحقيق أهداف استراتيجية للدول.

وأوضح أن واقع الساحة العالمية اليوم أن مقام الدول يأتي من واقع قدراتها الذاتية، وزمن التحالفات المطلقة انتهى، وكل التحالفات مرحلية وقتية، ووارد جدا وأصبح من الطبيعي أن دول يحدث بينها تطابق في المواقف في موضوع واختلاف في موضوع آخر وتضاد في موضوع ثالث، فالجميع في النهاية يسعى لتحقيق مصالحه وتعظيمها والدفاع عنها بكل ما أوتي من قوة سواء كانت صلبة أو ناعمة أو ذكية.