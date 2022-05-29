تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الـ6 ساعات الخطيرة: اقعدوا في البيت

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، إنه حتى منتصف شهر مايو لم ترتفع درجات الحرارة، ولكن بدأت ترتفع هذا الأسبوع الذي سيكون شديد الحرارة عدا المناطق الشمالية، لتتراوح درجات الحرارة بين 37 و39 درجة، أما جنوب البلاد فتكون درجات الحرارة ما بين 42 و43 درجة أما السواحل الشمالية، فدرجات الحرارة بها تتراوح بين 30 و32 درجة مئوية وهي أقل ارتفاعا من الأماكن الداخلية.

عدم التعرض للشمس من 11 صباحا إلى 5 مساء

وأضافت خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الصدى»، مع الإعلامية رانيا هاشم، الذي يُعرض على شاشة «Extra News»، مساء اليوم الأحد، أن الموجة مستمرة طوال الأسبوع الجاري، ولكن مع نهايته ستنكسر قليلا وتنخفض درجات الحرارة الأربعاء المقبل لتصبح العظمى 35 درجة على القاهرة، لكن الطقس سيظل حارا وشديد الحرارة في ساعات النهار مع سطوع تام لأشعة الشمس، محذرةً من التعرض لأشعة الشمس من الحادية عشر صباحا حتى الخامسة مساء، لأن أشعة الشمس تكون عمودية ويفضل تجنبها أو ارتداء «كابات» مع ضرورة شرب المياه بكميات كبيرة طوال اليوم.

ارتداء الملابس القطنية

وشددت مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد، على ضرورة ارتداء الملابس القطنية والفاتحة، مبينةً أن هذا الطقس سببه التغيرات المناخية، حيث أصبح هناك شتاء قارص البرودة وصيف شديد الحرارة، وفصل الشتاء هذا العام كان أطول مع وجود كميات أمطار غير معتادة، لافتةً إلى أن السيناريوهات المتشائمة توضح زيادة درجات الحرارة بمعدل 5 درجات، أما الأكثر تفاؤلا بناء على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون، أن يكون طقس جمهورية مصر العربية معتدلا كما كان.