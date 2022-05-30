عبير صبري عن الهجوم عليها بسبب بوست الصيف: «بيعملوا حفلة كراهية»

واجهت الفنانة عبير صبري هجوما شديدا من متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بسبب بوست كرهها لفصل الصيف، والتي قالت فيه: «أي حد سعيد في الحر والصيف ومتصالح مع الهبوط في الضغط والقريفة وحساسية ووخز الجلد وضربات القلب دا هيكون إنسان سعيد في جهنم برضه».

عبير صبري لمنتقديها: بعد الشر عليا

وانهالت على الفنانة تعليقات الجمهور بالهجوم الشديد والذي اضطرها إلى الرد بمنشور آخر قالت فيه عبير صبري: «كتبت بوست النهارده عن كراهيتي لفصل الصيف بشكل هزلي كنت بهزر بهزر بهزر يعني ببساطة مع أصدقاء صفحتي الشخصية وليست البيدج وتناقلته المواقع، والشتايم انهالت عليا من كل صوب وحدب كعادة المعلقين اللي كلها أو معظمها دعاء عليا بدخول جهنم وربنا ياخدني ويريحهم مني (بعد ألف شر عليا) وإلخ».

وأضافت عبير قائلة: «وبناء على نصيحة شخصية محترمة أحترمها جدا وأثق بها نصحني آخد بالي لأن الناس بتنتظر أو بتحول أي كلام إلى سوء نية ويعملوا حفلة كراهية وسباب وبيحاسبوك حساب الكارهين مجانا بدون سبب وخلاص حتى لو الكلام باين إنه هزلي وضحك وحسن النية».

واختتمت عبير قائلة: «أوك أنا بعتذر لمحبي الصيف وإن شاء الله كلنا ندخل الجنة يا جماعة وربنا يغفر لنا جميعا ويساعدنا شكرا».

عبير صبري ومسلسل «يوتيرن»

وشاركت الفنانة عبير صبري خلال السباق الرمضاني الماضي خلال مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، محمد كيلاني، صفاء الطوخي، محمود حافظ، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

والذي تدور أحداثه حول يارا الكردي «ريهام حجاج» ضابطة بحرية تضطر إلى التخلي عن عملها للتفرغ لبيتها وأسرتها، وخلال الأحداث تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها، وتتعرف صدفة بـ عبير صبري اللتين يتحدان سويا للانتصار على جميع المشاكل التي تواجههما.