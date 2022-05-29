مصرع شاب صعقا بالكهرباء جنوب بورسعيد بعد لمس عمود إنارة

لقي شاب مصرعه في العقد الرابع من العمر، مساء اليوم الأحد، صعقا بالكهرباء بعد أن لمس أحد أعمدة الكهرباء بمنطقة ترعة أبو الريش جنوب بورسعيد، وفشلت محاولات إنقاذه وإنعاش قلبه، عقب نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بصعق شاب لمس عمود إنارة

تلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول شاب إلى مستشفى 30 يونيو التابعة للتأمين الصحي الشامل جنوب بورسعيد، ويدعى «محمد علي محمد»، 37 سنة، وحالته العامة سيئة إثر تعرضه للصعق بالكهرباء في منطقة ترعة أبو الريش جنوب بورسعيد، وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية له متأثرا بإصابته.

وتبين لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن المتوفى من سكان حي الجنوب، ولمس عمود إنارة به أسلاك عارية، فصعق وتوفي أثناء إسعافه بالمستشفى.

لجنة فنية لفحص العمود والتحقيق في الواقعة

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتحفظ على جثة الشاب تحت تصرفها، وإرسال لجنة فنية لفحص عمود الإنارة لمعرفة أوجه التقصير في أعمال الصيانة الدورية له.