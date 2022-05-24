إصابة عامل إعلانات سقط به عمود إنارة على سيارة بالمنصورة

أصيب عامل في شركة إعلانات بإصابات بالغة، إثر سقوط عمود إنارة به في شارع الجيش، بمدينة المنصورة، في محافظة الدقهلية، اليوم الثلاثاء، وتصادف مرور سيارة ملاكي تستقلها أسرة من 4 أشخاص، حيث سقط العمود والعامل على السيارة، مما تسبب في حالة من الفزع بين مستقلي السيارة، وإحداث تلفيات بها، حيث وقع الحادث أثناء قيام العامل بتركيب لوحة إعلانية على عمود الكهرباء، الذي سقط به بشكل مفاجئ.

سقوط عمود إنارة بالجزيرة الوسطى بشارع الجيش

تبلغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط عمود إنارة بالجزيرة الوسطى في شارع الجيش بمدينة المنصورة، أثناء قيام أحد الأشخاص بتركيب لوحة إعلانات على العمود، وسقوطه على السيارة رقم «ص ع ب 392» ملاكي، ماركة «نيسان»، ملك «أ. ص. ق.»، الذي كان يقود السيارة وبرفقته زوجته « د. م.»، وطفلتيهما «ل. أ.»، 11 سنة، و«ك. أ.»، 7 سنوات.

إصابة عامل سقط من أعلى العمود على السيارة

وأسفر الحادث عن إصابة العامل، إثر سقوطه من أعلى عمود الإنارة، وتحطم سقف السيارة، وتلفيات أخرى نتيجة سقوط العمود عليها، وتم تحرير المحضر اللازم برقم 9733 لسنة 2022 جنح قسم أول المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

وأمر مدير نيابة أول المنصورة باستدعاء كل من موظفي حي غرب المنصورة وشركة الكهرباء المسئولين عن المنطقة محل الحادث، وكذلك استدعاء صاحب شركة الإعلانات التي يعمل بها العامل المصاب، وتفريغ كاميرات المراقبة، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابسات حدوثها.