على طريقة ريا وسكينة.. 4 أشخاص وسيدة يستدرجون شابا لقتله: ثأر من 8 سنين

فوطة مبللة وسهرة حمراء وسيدات واستدراج وخداع وقتل.. على طريقة ريا وسكينة، تمكَّن المتهمون، 4 أشخاص وسيدة، من استقطاب الشاب لقضاء إحدى الليالي الحمراء ليتفاجأ فيما بعد أنه فخ أعد له مسبقاً لإنهاء حياته بسبب خصومة ثأرية قديمة ترجع لسنة 2014، الذي تسبب شقيق المجني عليه في مقتل والد أحد المتهمين، وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على الجناة.

بلاغ بالعثور على جثة الشاب

بداية الواقعة ترجع عندما ورد بلاغ للمقدم إسلام المهداوي، رئيس مباحث قسم شرطة أول أكتوبر، بالعثور على جثة لشاب مجهول بملابسه ولا توجد إصابات ظاهرية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

خطة على طريقة ريا وسكينة

شكَّل اللواء مدحت فارس، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، على أعلى مستوى لكشف غموض الواقعة، ومن وراء ارتكاب وقتل الشاب، إذ تبين أن مرتكبي الواقعة 5 متهمين، وبالقبض عليهم تبين أنهم شقيقان صاحب مقلة والآخر موظف في حي العجوزة، أصلهم من بني محمديات مركز أبنوب ومقيم بالكيت كات، وسيدة تبلغ من العمر 36 عامًا، ونجلها 14 عامًا، ووالدة السيدة تبلغ من العمر 54 عامًا.

خصومة ثأرية السبب

وأوضحت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية، أن أحد المتهمين، الشقيقين والدهما تم قتله في عام 2014 وعلى يد شقيق المجني عليه، وهو حاليا محبوس على ذمة القضية وحكم عليه بالمؤبد، وأن الشقيقين قررا الثأر بسبب المعارك في بلدتهما، وبسبب معايرتهما.

اعترفات المتهمون أمام الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفصيليًا بأنهم اتفقوا مع السيدة أن تستدرج الشاب عن طريق مكالمة هاتفية إلى إحدى الشقق لقضاء ليلة حمراء معها، وقاموا بتأجير للسيدة شقة في العشرين بولاق، وأحضروا مادة مسكرة ووضعوا بداخلها مخدر، وبعد أن شربها الشاب وغاب عن الوعي، قاموا بتوثيقه وكتموا أنفاسه باستخدام (فوطة مبلولة)، ولفوه في قطعة قماشية (كوفرتة) وألقوه في مكان العثور على جثته، وقاموا بسرقة كل ما يملك والهاتف المحمول وألقوا حاجته في النيل لإخفاء أي أدلة على جريمتهم.

25 ألف جنيه اتفاق على استقطاب الشاب

وأضاف الشقيقان في اعترافاتهما أمام جهات التحقيق، أنهما كانا على اتفاق مع السيدة لإعطائها مبلغ 25 ألف جنيه مقابل استدراج الشاب لإنهاء حياته، وبالفعل أعطى المبلغ المتفق عليه، وقامت بشراء أثاث منزلي.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وبيان إذا كان المتهمين وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما قررت استعجال تقرير الطب الشرعي لاستكمال التحقيقات.