انتداب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق تسبب في انهيار عقار ومصرع مالكه

صرحت النيابة العامة، بدفن صاحب العقار الذي لقي مصرعه إثر اندلاع حريق، بعد أن أمرت بنقله لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطبي الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير وافٍ بحالته وأسباب الوفاة.

كان قسم شرطة العجوزة، تلقى بلاغًا يفيد بنشوب حريق هائل في إحدى العقارات في حارة أبو النجا بمنطقة داير الناحية الكائنة بحي ميت عقبة التابعة لمحافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة العجوزة إلى مكان الحريق، مصحوبة بسيارات الإسعاف، وتم فرض كردون أمني للسيطرة على النيران ووقف انتشارها.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

ودفعت وحدة الحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء في بادئ الأمر ثم دعمتها فيما بعد بسيارتين آخرتين لمكان الحريق في وقت لم يتعد الـ7 دقائق كما صرح شهود العيان، وبالفعل تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي تجدد اشتعاله عدد من المرات ليجري رجال الإطفاء عمليات التبريد التي حالت بين الحريق وتجدد اشتعاله.

مصرع صاحب العقار

وبعد السيطرة على الحريق تفاجأ المتواجدون بواجهة المنزل المصنوع من الأخشاب ينهار، الأمر الذي تسبب في مصرع مالكه البالغ 52 عامًل، بعد أن تمكن من إنقاذ حياة أسرته وتأمين طريق لخروجهم من المنزل قبل انهياره المفاجئ.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخُطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، التي أمرت رجال المباحث بسرعة تكثيف جهودها لتبين سبب اشتعال الحريق وانتدبت عناصر الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق، كما استدعت عددا من شهود العيان؛ لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، وتتابع النيابة العامة سير التحقيقات في الواقعة.