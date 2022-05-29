«الصحة»: لا إصابات بـ«جدري القرود» في مصر

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على «فيسبوك» تصريحات تطمينية من الدكتور خالد عبد الغفار القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، عن فيروس جدري القرود.

وقال الوزير في منشور لصفحة الوزارة، مساء اليوم، إنه لا توجد حالات مصابة بجدرى القرود في مصر، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن، عن أي حالات مشتبه فيها.

وسرد المنشور، تاريخ مرض جدري القرود، بأنه تم اكتشافه في العام 1958، ولا خوف منه، لأن مصر تمتلك التطعيم ضده وأن الفيروس من نوع dna، وهو لا يتحور وانتشاره بحسب الوزارة يحتاج لالتصاق وثيق.

الصحة: فترة حضانة فيروس جدرى القرود يصل لـ21 يومًا

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الصحة عبر تصريحات لمتحدثها الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار لـ«الوطن»، أن فترة الحضانة الخاصة بمرض فيروس جدرى القرود طويلة نسبيا من 5 إلى 21 يوما، لذلك قد ينقل الشخص المصاب العدوى دون قصد، وأنه أقل شدة وأقل قابلية للانتشار من الجدري.

وشخصت وزارة الصحة والسكان أعراض جدري القرود بأنها ارتفاع في درجات الحرارة، وتأثر في الغدد الليمفاوية وتعب في العضلات وإحساس بقلة النشاط وزيادة الكسل وظهور بثور في الوجه والأطراف.

نصائح من الصحة للحماية من جدري القرود

أبرز نصائح وزارة الصحة للحماية من هذا الفيروس البعد عن القوارض وطهي اللحوم جيدا، وعدم تبادل الأدوات الشخصية مع المواطننين بعضهم البعض، لافتا أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض جدري القرود هم الأطفال والسيدات الحوامل نظرا لضعف مناعتهم، وحذرت الصحة من استخدام الكورتيزون في علاج جدري القرود لأنه يقلل المناعة.