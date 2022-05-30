حسام البدري: الأهلي قادر على تجاوز الظروف والفوز في أي مكان

أكد حسام البدري، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، أن الفريق الاحمر قد تعرض لضغوط كبيرة خلال الفترة الأخيرة، منذ الفوز على نادي وفاق سطيف الجزائري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعدم اختيار ملعب محايد لمباراة الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

البدري: الأهلي جاهز لنهائي أفريقيا

وأضاف «البدري»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «;كلمة أخيرة»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على فضائية «ON»، أنه بالرغم من الظلم الذي تعرض له النادي الأهلي من قبل، لكنه سيكون قادرا على اللعب في أي مكان وتحت أي ظروف، «مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماعا في المغرب وناقش كل الأمور الخاصة بالفريق والجماهير».

واستطرد: «الجهاز الإداري والفني للنادي الأهلي أهل اللاعبين بشكل جيد، والحكم الذي سيقود المباراة اليوم من أفضل الحكام في القارة الأفريقية، والجماهير اللي هتحضر سواء عددها ألف أو ألفين هتكون بقيمة الآلافات، صوتهم عالي ودوافعهم كبرى لتحقيق الفوز».

البدري: أنصح موسيماني بتقسيم مباراة الوداد

وطالب حسام البدري الجاليات العربية الموجودة في المغرب حضور مباراة الأهلي والوداد المغربي، «كان لا بد أن يقدم الاتحاد المصري طلب إجراء المباراة في مصر، ولابد لموسيماني تقسيم المباراة ليتعامل مع الوقت المتبقي وضغط نادي الوداد المغربي، وفيه في النادي الأهلي عناصر أساسية لا بديل عنها، وخط الدفاع مفيهوش أي مشاكل».

وتابع: «فرقة الوداد المغربي هيكون عندها اندفاع هجومي اليوم، ويجب استغلال مناطق نص الملعب ودفاع الوداد، ونصيحتي لفريق الأهلي الهدوء ثم الهدوء، مجلس الإدارة خد قرارات جيدة، ولاعبي النادي الأهلي لما بيفكروا في الفوز بيحققوه إن شاء الله».