القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي.. «واحدة منهم مجانية»

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، لتشجيع الفريق المصري، ومن المقرر أن تلعب المباراة النهائية غدًا الاثنين الموافق 30 مايو على ملعب مركب محمد الخامس.

ولعشاق الساحرة المستديرة، يستعرض موقع «الوطن» في السطور التالية ضمن الخدمات الإخبارية الرياضية التي تنشر على مدار اليوم، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا ومنها قناة واحدة مجانية:

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

ووفق المعلن بشكل رسمي، فإن مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية تمتلك حق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وهي تعرض على القنوات المشفرة.

وتعرض المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا على قناة beIN Sports 3 بين فريقي الأهلي والوداد المغربي ويمكن ضبط ترددها على تلفازك من خلال اتباع المعلومات التالية:

تردد القناة: 11548

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي: نايل سات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

وكانت القناة الرياضية المغربية TNT قد أعلنت عن عرض المباراة على شاشتها، وهي قناة مفتوحة يمكن ضبط ترددها على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات، ويمكن ضبطها من خلال المعلومات الآتية:

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11157.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح 4/3.

- معدل الترميز: 27500

تردد القناة المغربية الرياضية TNT 2

- القمر الصناعي نايل سات.

- التردد: 11476.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12683.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل التصحيح: 4/3.

- معدل الترميز: 27500.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة الحكم معلنة بداية مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا غدًا الاثنين الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8 مساءً بتوقيت المغرب، والعاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.