التحالف الوطني للعمل الأهلي: 9 مليارات جنيه دعم للأسر المستحقة من الدولة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، 2022 عاما للمجتمع المدني في مصر، وكانت دعواته واضحة لمؤسسات المجتمع المدني، بمواصلة العمل بجد واجتهاد، جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، مساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري.

وانطلاقا من هذا التكليف، تم توقيع ميثاق شرف للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بوجود 24 كيان عضو، ممثلين عن الكيانات الأكبر تأثيرا على أرض الواقع من مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني، وكذلك بعض الكيانات الخدمية، الذي يمثل محاولة جادة لتحقيق الترابط والتكامل وبناء الثقة بين مؤسسات المجتمع المدني، وبعضها البعض، وكذلك بين بعض المؤسسات الخدمية من جانب والمؤسسات الحكومية من جانب آخر، لتحقيق أكبر عائد إيجابي يصب في مصلحة المواطن المصري.

5.5 مليار دولار مساعدات نقدية وغذائية للأسر المستحقة حتى نهاية العام

بدأ أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العمل على «عملية وصل الخير 2»، بعد النجاح الذي حققته وصل الخير 1، وتشمل المرحلة الثانية، تقديم خدمات في أكبر قدر من المحافظات، قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما من نوعها.

وأوضح التحالف في بيان له، أن موارد وصل الخير 2، يتم توفيرها من خلال مستويين، الأول من خلال مساهمات المؤسسات الأعضاء في التحالف والتي تقدر بحوالي 5.5 مليار دولار بداية من منتصف شهر مايو، وحتى نهاية العام.

خدمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للأسر المستحقة

أشار التحالف، أن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأعضاء إلى المستحقين، تتنوع ما بين مساعدات نقدية، دعم غذائي، خدمات للرعاية الصحية، ومشاريع للتميكن الاقتصادي، كما أشار التحالف إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 5 مليون مستحق، من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسات الأعضاء.

دعم مظلة الحماية الاجتماعية

كما تساهم المؤسسات الأعضاء في التحالف الوطني للعمل الأهلي في مساهمة الدولة في دعم مظلة الحماية الاجتماعية، إذ وجه الرئيس إلى دعم الدولة للتحالف حتى نهاية العام بـ9 مليار جنيه مصري، وذلك من خلال ضم مزيد من الأسر المتضررة من الوضع الاقتصادي العالمي، تحت مظلة خطة الحماية الاجتماعية للتحالف بلتعاون مع مؤسسات الدولة.

توحيد قواعد بيانات الأسر الأكثر احتياجا

ويدرس التحالف الوطني، حاليا، سبل تحقيق الاستفادة العظمى من المبلغ الإجمالي، بهدف الوصول لكل المستحقين، مع أهمية تحقيق الاستدامة، بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة.