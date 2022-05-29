«التعليم» تحدد موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021-2022، والتي عقدت ورقياً وإلكترونيا في المدارس في لجان مؤمَّنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع المديريات والإدارات التعليمية ومدارس المرحلة الثانوية بنمط الأسئلة الموضوعية التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين والأسئلة المقالية.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على قناة «مدرستنا التعليمية» التابعة لوزارة التربية والتعليم، أن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ليست مركزية، فالنتيجة تعلنها المدارس في أماكن بارزة وواضحة حتى يتسنى للطلاب الحصول عليها في شكل درجات وليس تقديرات أو ألوان.

خلال أيام ستكون النتيجة معلنة

وعن موعد إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، أكد الدكتور طارق شوقي، أنه خلال أيام ستكون النتيجة معلنة في المدرسة وعلى المواقع الإلكترونية المتخصصة، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء ما يُثار على مواقع التواصل الاجتماعي دون الاستناد لمعلومات رسمية.

عقد امتحان بديل للمتعثرين غدا

وبالنسبة للمتعثرين في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، قال وزير التربية والتعليم، إنه سيتم عقد امتحان بديل لهم غداً الاثنين ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على الطلاب بضرورة الاستفادة من جميع المنصات التعليمية التي وفرتها وزارة التربية والتعليم، موضحاً أن هذه المنصات تمكن الطلاب من التدريب على مخرجات التعلم وحل الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين.