تشكيل لجان لمراجعة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بسوهاج

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أنه في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ومن منطلق الحرص على مصلحة الطلاب بجميع مدارس المحافظة، تم تشكيل لجان فنية من موجهي جميع المواد، لمراجعة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، بجميع الإدارات التعليمية بمحافظة سوهاج، للتأكد من خلوها من أي أخطاء ولضمان حصول كل طالب على حقه بعدالة تامة وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب سوهاج.

مراجعة نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

وأضاف «أبو زيد»، أنه وجه جميع العاملين بالتربية والتعليم بسوهاج بضرورة توفير المناخ التربوي المناسب، ليعبر كل طالب عن قدراته وتحصيله الدراسي في الامتحانات بيسر وعدالة مطلقة.

تشكيل لجان فنية لمراجعة درجات المواد

وفي وقت سابق، قال الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إنه تم تشكيل لجنة فنية من موجهي مادة الرياضيات، بإشراف كل من كمال سعد الدين موجه عام مادة الرياضيات، وأسامة عبد الجليل، موجه أول الرياضيات، وحمادة صادق موجه أول الرياضيات، وحلمي عبد الحميد، موجه ثانوي رياضيات، وذلك لمراجعة جميع أوراق امتحانات الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات بمدرسة الشيماء الثانوية بنات بسوهاج، يأتي ذلك عقب تلقيه شكوى من أولياء الأمور بشأن تضرر بناتهم بتدني نسبة النجاح في المادة.