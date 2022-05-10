«التعليم»: نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي بالدرجات وليس الألوان

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة نهاية العام الدراسي 2022 للصفين الأول والثاني الثانوي العام، ستكون بالدرجات وليس بالألوان، إذ سيجري تجميع درجات الطلاب الخاصة بنسبة 70% للأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)، بالإضافة إلى 30% للأسئلة المقالية.

الوزارة مسؤولة عن تجميع الدرجات

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية سترسل نتيجة تصحيح الأسئلة المقالية لجميع الطلاب، إلى وزارة التربية والتعليم لإضافتها على درجات الطلاب الخاصة بأسئلة الاختيار من متعدد، التي سيتم تصحيحها إلكترونيًا.

إعلان النتيجة مسؤولية المدارس وليس الوزارة

وأشار المصدر، إلى أن وزارة التربية والتعليم، مسؤولة عن إضافة الدرجات على بعضها، وإرسالها للمدارس الثانوية، لتتيحها للطلاب في صورة درجات، وإعلانها لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وتنطلق غدًا الأربعاء 11 مايو، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 لطلاب الصف الأول الثانوي، وذلك في مدارس مجهزة إلكترونيًا لأداء امتحان الاختيار من متعدد إلكترونيًا، والمقالي ورقيًا.

ويؤدي طلاب "أولى ثانوي" امتحان مادة اللغة العربية، من الساعة الثامنة صباحًا للتاسعة الأسئلة المقالية ورقيًا، ومن الساعة التاسعة وربع وحتى الحادية عشر وربع ظهرًا الامتحان الإلكتروني (الاختيار من متعدد).

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2022

- يوم الأربعاء الموافق 11 مايو 2022 امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم السبت الموافق 15 مايو 2022 امتحان الكيمياء والجغرافيا.

- يوم الاثنين الموافق 15 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ.

- يوم الأربعاء الموافق 18 مايو 2022 امتحان اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 امتحان الفيزياء والفلسفة والمنطق.

- يوم الاثنين الموافق 32 مايو امتحان الرياضيات.

- يوم الأربعاء الموافق 25 مايو امتحان الأحياء.