مقتل شخص وإصابة 7 بإطلاق نار في ولاية أمريكية

أفادت قناة «سكاي نيوز عربية»، بمقتل شخص وإصابة 7 آخرين، في إطلاق نار وقع في قبل قليل، في مهرجان في الهواء الطلق في شرق ولاية أوكلاهوما بالولايات المتحدة الأمريكية، ووصف أحد الشهود، فرار الأشخاص مذعورين بحثا عن ساتر من الرصاص.

وقال مكتب تحقيقات ولاية أوكلاهوما في بيان، إن مراهقين من بين المصابين في فعالية يوم الذكرى بالقرب من بلدة تافت، كما أن شهودا ذكروا، أن جدالا سبق إطلاق النار بعد منتصف الليل، مضيفة أنه لم يجر إلقاء القبض على أحد.

حضر نحو 1500 شخص الفعالية، التي عادة ما لا يتجاوز عدد سكانها بضع مئات.

ولم يذكر المكتب أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث، أو حالة المصابين.