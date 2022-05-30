تفحم عامل في حريق هائل بمصنع غزل ونسيج بأبو النمرس

نشب حريق هائل في مصنع غزل ونسيج بقرية المنوات التابعة لقسم أبو النمرس، وعلى الفور قامت الحماية المدنية بالجيزة بالدفع بـ5 سيارات طفاء للسيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالحريق

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد أحمد خلف رئيس القطاع يفيد فيه نشوب حريق هائل بمصنع غزل ونسيج بمنطقة المنوات دائرة القسم، نتج عنه احتراق 6 ماكينات غزل وكمية كبيرة من القطن ووفاة عامل «سوداني» 27 سنة متفحم، وبسؤال عامل آخر «سوداني» أمام العقيد محمد مختار مفتش المباحث قرر حدوث ماس كهربائي في إحدى الماكينات وحاول المتوفى إخماد الحريق إلا أن النيران أحاطت ولم يتمكن من الخروج.

السيطرة على الحريق

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم عبد الباقي أمين رئيس المباحث إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.